Герман думает, что Табачник оскандалился с «ненужным языком»

Об этом А.Герман заявила агентству УНИАН, комментируя объяснение Д.Табачника, что, употребляя термин «ненужный язык», он не имел в виду язык украинский, а только тот язык, на котором не обучаются в конкретной школе. Это может быть или румынский, или татарский, или любой другой язык, подчеркнул министр.

По словам А.Герман, «словосочетание «ненужный язык» является невозможным в лексике министра образования, независимо от того, в каком контексте оно употребляется. На свете нет ненужных языков. Каждому народу, каждой народности или даже небольшой этнической группе дорог и близок тот язык, на котором эти люди общаются. И говорить, что есть учебники, написанные на ненужном языке, даже если употреблять эти слова в переносном значении – это скандал. Я посоветовала бы министру навсегда выбросить из своего лексического запаса словосочетание «ненужный язык».

Более того, отметила советник Президента, «министр образования как человек образованный не может не понимать, что даже, возможно, сам того не желая, он оскорбил людей своим высказыванием. Даже больше чем тогда, когда допустил некорректную оценку внешности женщин, которые занимаются наукой».

Д.Табачник, по убеждению А.Герман, «должен извиниться перед людьми за свое высказывание и в дальнейшем делать все, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что он может позволить себе не уважать какой-либо язык или какой-либо народ».