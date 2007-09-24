Луценко просит не рисковать, чтобы не было ”очередного Мороза”

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО призывает избирателей не голосовать “за мелкие партии”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня всем понятно, что в новый парламент пройдут три политические силы - НУ-НС, БЮТ и Партия регионов, а потому, сказал лидер блока, обращаясь к избирателям, «прошу не рисковать своими голосами, голосуя за мелкие партии, ведь их прохождение может привести к появлению очередного МОРОЗА». «Поэтому голосование за мелкие партии является риском», - сказал он.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что парламент VI созыва может проработать до президентских выборов, а затем его снова будут переизбирать. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что не видит в этом негатива, поскольку эта перспектива должна стать стимулом для депутатов работать лучше.

Продолжая тему выборов Ю.ЛУЦЕНКО также высказал мнение, что после парламентских выборов нужно провести выборы в местные советы и по мажоритарной системе, а не по партийным спискам, потому что эта система себя не оправдала.