Болельщики Евро хвалят киевских волонтеров

Посетители официальной фан-зоны выражают большую благодарность волонтерам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Помощники фанов Евро-2012 - волонтеры - работают в 2-3 смены, а на некоторых локациях - круглосуточно, в матчевые дни в усиленном режиме.

«Именно на волонтеров легло языковое бремя, ведь по любому вопросу болельщики обращаются именно к ним, и наши активисты охотно помогают гостям. Примечательно, что юные добровольцы с большим рвением работают сверхурочно. Ведь во время работы они могут применить свои умения, практиковать иностранные языки и приобретать новые знания и навыки, имея непосредственное отношение к историческому событию », - отметила координатор волонтеров принимающего города, заместитель начальника главного управления образования КГГА Лидия Нестеренко.

Она также отметила, что с каждым добровольным помощником заключено соглашение об осуществлении волонтерской деятельности. Все волонтеры застрахованы.

Волонтеры получили форму, проездной билет на все виды транспорта, методические и информационные материалы. Кроме того, их обеспечивают одноразовым питанием, питьевой водой и мобильной связью.

По словам Лидии Нестеренко, бум вопросов бытовых нужд уже закончился. Сейчас гости столицы спрашивают волонтеров, какие достопримечательности они бы советовали посетить, какие блюда отведать и благодарят за Z-карты, которые действительно помогают иностранцам ориентироваться в столице.

Сейчас волонтеры готовятся к приему английских болельщиков, которые приедут в Киев в ближайшее время.