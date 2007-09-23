Луценко положительно оценивает предвыборную кампанию НУ-НС

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО положительно оценивает предвыборную кампанию политической силы, которую он возглавляет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

«Я думаю, что мы смогли рассказать людям, что нашей главной целью является решение социальных вопросов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что ключевыми задачами на этом пути являются преодоление коррупции, а также кадровые изменения в Генеральной прокуратуре и МВД.

Лидер блока также отметил, что одной из первоочередных задач демократической коалиции является принятие новой редакции Конституции, поскольку в настоящее время действующая трактуется по-разному и содержит противоречия.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, параллельно с этим необходимо будет принять «пакет социальных реформ, ведь времени для этого маловато». При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что к этим реформам должен быть применен комплексный подход.

Он отметил, что новоизбранный парламент должен также принять новый проект Налогового кодекс, разработанный НУ-НС.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что Украина в дальнейшем не сможет выживать за счет «постсоветских монстров» - промышленных предприятий, которые к тому же являются монополистами, а потому акцент необходимо делать на поддержке малого и среднего бизнеса.

Он также считает, что Украина должна использовать свое геополитическое положение, развитую энергетику и, в первую очередь, знания людей, то есть, объяснил Ю.ЛУЦЕНКО, в интеллектуальном плане Украина является самым развитым государством в Европе.