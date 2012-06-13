Юрий Шухевич на 79-м году жизни решил стать нардепом

Главный командир УНСО, Герой Украины Юрий Шухевич на 79-м году жизни решил стать народным депутатом.

В интервью Украине Молодой он поведал, что об этом его просит немало соратников. Да и сам он чувствует: Украина переживает критический период своего существования, и в такое время, мол, патриоты отсиживаться без действия не имеют права.

«Я еще не решил окончательно, ведь в этом вопросе есть много составляющих. Но в основном - да, я намерен участвовать в парламентских выборах. Многие меня уговаривают идти в депутаты. Но все же главным двигателем для меня стала нынешняя ситуация - как в Верховной Раде, так и вообще в Украине. Вы же видите, что делается! То, что произошло, скажем, на днях, - принятие законопроекта о региональных языках. Все свидетельствует о том, что так называемая оппозиция договорилась с «регионалами». Они имели возможность сорвать заседание, но этого не сделали », - говорит сын Романа Шухевича.

Возглавляемое им УНСО тем временем точит копья для серьезных событий в стране: так, на днях Юрий Шухевич издал приказ о всеобщей мобилизации всех членов организации УНА-УНСО и набор в ее ряды граждан в возрасте от 16 до 50 лет. Националисты планируют активизировать свои воспитательные лагеря и проводить разъяснительную работу среди населения. «Украинское государство в опасности! - Говорит Шухевич. - И мы должны этому противостоять ».