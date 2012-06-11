Нардепы от оппозиции не придут на стадион

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в палаточном городке оппозиции на Крещатике сообщил народный депутат от партии «Батьківщина» Юрий Одарченко.

«Наши депутаты не будут присутствовать на матчах, но будут болеть за свою сборную перед телевизорами. Но это не значит, что они не будут болеть за Украину», - сказал Ю.Одарченко.

Он отметил, что представители оппозиции не намерены ходить на стадионы в знак протеста против политики Президента Виктора Януковича.

Кроме того, Ю.Одарченко подчеркнул, что солидарность с украинской оппозицией выражают также руководители ряды европейских государств, которые также не придут на стадионы смотреть матчи Евро-2012.

Ю.Одарченко также продемонстрировал журналистам фотовыставку, открытую по случаю Евро-2012, посвященную деятельности лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии Тимошенко как в должности главы правительства, так и в должности главы партии. Фото прикреплены на нескольких стендах, на некоторых – фотографии из судебного процесса над Ю.Тимошенко.

Ю.Одарченко сообщил, что европейские болельщики интересуются жизнью оппозиционного палаточного городка. «Я нахожусь здесь каждый день и мне кажется, что их волнуют не только результаты футбольных матчей, но и вопросы демократии в Украине и победа демократии», - сказал он.

Народный депутат также сообщил, что оппозиция подготовила информационные материалы для болельщиков на английском языке, а также футболки с изображением Ю.Тимошенко.