БЮТ-Батькивщина обжалует голосование за «языковой» законопроект

Фракция «БЮТ-Батькивщина» обжалует голосование законопроекта «О принципах государственной языковой политики», которое состоялось в Верховной Раде 5 июня этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батькивщина”.

Соответствующий иск фракция подаст сегодня, 11 июня, в Высший административный суд Украины.

В 15.00 возле здания ВАСУ (ул. Московская, 8, корп.5) состоится брифинг народных депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина» Степана Курпиля и Юрия Одарченко.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», поданный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

Возле ВР 5 июня состоялся многотысячный митинг как противников, так и сторонников этого законопроекта.