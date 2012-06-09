Из Европы на выборы приедут еще 700 наблюдателей

Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Только что доложили, что БДИПЧ ОБСЕ рекомендует направить в Украину на парламентские выборы 100 долгосрочных и 600 краткосрочных наблюдателей», - написал министр.

Он заверил, что в Украине наблюдателям будет создан «режим наибольшего содействия для мониторинга выборов».

«Опыт, возможности и политическая воля у нас для этого есть», - добавил К.Грищенко.