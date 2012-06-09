Из Европы на выборы приедут еще 700 наблюдателей
07:07, 09 июня 2012Политика
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За парламентскими выборами в Украине будут наблюдать 100 долгосрочных и 600 краткосрочных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
«Только что доложили, что БДИПЧ ОБСЕ рекомендует направить в Украину на парламентские выборы 100 долгосрочных и 600 краткосрочных наблюдателей», - написал министр.
Он заверил, что в Украине наблюдателям будет создан «режим наибольшего содействия для мониторинга выборов».
«Опыт, возможности и политическая воля у нас для этого есть», - добавил К.Грищенко.
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