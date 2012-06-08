Оппозиция требует, чтобы Азаров показал бумагу из американского суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил народный депутат от фракции «БЮТ-Батьківщина» Роман Забзалюк.

Он отметил, что вчера Н.Азаров позволил себе сделать беспрецедентное заявление с обвинениями в отношении Ю.Тимошенко.

По словам народного депутата, глава правительства ссылался на якобы какие-то существующие материалы иностранного правосудия. «Вчерашнее заявление премьер-министра Украины Николая Азарова окончательно подтвердило, что правительство перестало выполнять предусмотренные Конституцией свои функции и перешло на обслуживание избирательных интересов коррумпированного клана Партии регионов», - сказал он.

По словам Р.Забзалюка, оппозиция требует от Н.Азарова обнародовать те документы, на которые он вроде бы ссылался. «Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует от Николая Азарова дать немедленный ответ, известно ли ему о презумпции невиновности, где вы взяли эти материалы, и на каких основаниях вы обманываете народ несуществующими обвинениями. Требуем предоставить решение любого иностранного суда, в котором бы Юлия Тимошенко обвинялась в коррупции», - сказал народный депутат.

Как сообщалось, Николай Азаров, выступая в программе общественного телеканала Германии ARD, заявил, что бывшая премьер Юлия Тимошенко не является политическим заключенным. При этом, как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, он продемонстрировал в эфире копию решения американского суда по делу еще одного бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, в котором, как утверждает пресс-служба, Тимошенко «признана соучастницей экс-премьера».

«Я думаю, вы доверяете американской юстиции - пожалуйста, посмотрите вот этот документ. Здесь на каждой странице Тимошенко обвиняется в коррупции», - цитирует пресс-служба слова Азарова.