Студенты готовы заступиться за преподавателя, арестованного за взрывы в Днепре

Ни один преподаватель не поставил под сомнение причастность их арестованного коллеги Виктора Сукачева к организации ряда взрывов в Днепропетровске, зато у студентов нашлись положительные отзывы об их преподавателе. Об этом сообщает ТСН.

По словам заведующего кафедрой политологии Олега Тупицы, со старшим преподавателем Сукачевым никто особо и не дружил, хотя особых претензий по выполнению профессиональных обязанностей к одному из обвиняемых в терактах нет.

"Самооценка была завышена у него. Исходя из этого, он мог безальтернативно отвечать на какие-то вопросы, не признавал чье-либо другое мнение", - рассказал Тупица.

За 11 лет после выпуска из этого же университета Виктор Сукачев вернулся в альма-матер уже преподавателем. В ноябре прошлого года он выиграл конкурс на вакантную должность. В то время он уже был кандидатом политических наук, защитил диссертацию на тему Политическое доверие как составляющая общества.

"К коллегам проявлял пренебрежительное отношение, был необщителен. Не всегда отвечал на приветствия. Негативно оценивал интеллектуальные способности студентов", - дал характеристику подчиненному ректор Днепропетровского национального университета им.Олеся Гончара Николай Поляков.

А вот у студентов Сукачева плохих слов о преподавателе не нашлось. Молодежь еще ставит под сомнение правильность его задержания. Они считают, что в истории с его задержанием много неясного.

Студенты сообщили, что готовы даже вступиться за учителя - если следствие будет прибегать к очевидным манипуляциям. Тогда молодежь будет собирать подписи за Виктора Сукачева. Единственные, кто до сих пор избегает общения с прессой - это его родственники.