Тимошенко просит оппозицию не рвать волосы на голове

Об этом говорится в заявлении Ю.Тимошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Батькивщина".

"В 1863-м или в 1864 году, за дату прошу прощения, потому что, возможно, ошибаюсь на пару лет, у меня, как Вы знаете, в последние десять месяцев есть определенные проблемы с Интернетом, был принят печально известный Валуевский циркуляр – тайное распоряжение министра внутренних дел (Российской империи - УНИАН) о запрете и вытеснении украинского языка из литературного использования. Сегодня, почти 150 лет спустя, новоявленное “валуевское” Межигорье сделало еще один шаг к уничтожению украинского языка», - заявила Ю.Тимошенко.

«Нужно отметить, что это не просто бессмысленная акция бестолковой и глупой власти. Они, на всякий случай, уничтожают все украинское, как чужое, не известное им и опасное. Думаю, что тогда на очереди Гимн Украины, Флаг, вышиванки", - считает Ю.Тимошенко.

В то же время она подчеркнула, что украинский язык выжил, несмотря на репрессии и "валуевщину". "Через запреты и цензурные имперские шлюзы к нам пробились и стихотворения Васыля Симоненко, и лирика Васыля Стуса, и проза Сергея Жадана», - отметила Ю.Тимошенко.

При этом экс-премьер обратилась к демократам и патриотам: «Не нужны истерика и вырывание волос на голове, потому что это - именно то, на что они рассчитывают. Они хорошо понимают, что могут править лишь в раздираемой противоречиями, уставшей и разруганной стране. Не дайте им этот подарок".

По убеждению Ю.Тимошенко, законопроект об основах государственной языковой политики абсолютно противоречит Конституции Украины, "уже не говоря о здравом смысле и элементарном человеческом разуме".

"Этот «закон» вскоре будет непременно отменен. И это не мое своеобразное пожелание из-за решетки, это – гарантия!!! Сегодняшнее голосование стало последним гвоздем в гроб нынешней власти», - отметила Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).

В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого языкового закона.