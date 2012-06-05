Оппозиционеры прорвались в фан-зону и установили два государственных флага
13:31, 05 июня 2012Политика
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Нескольким представителям оппозиции удалось прорваться на территорию фан-зоны Евро-2012 на Майдане Незалежности в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, трое из них влезли на металлические конструкции сцены и прикрепили два государственных флага.
В поддержку этих действий сторонники оппозиции исполняют Государственный гимн Украины.
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