Гриценко говорит, что под Радой - шабаш демократии
09:57, 05 июня 2012Политика
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Народный депутат Украины, председатель Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко считает происходящее под ВР "шабашем демократии".
|Анатолий Гриценко прокомментировал митинг под Радой
"Под Радой - шабаш демократии. В лучших традициях донецких вождей. Ни проехать, ни пройти. Улицу Грушевского перекрыто для митинга регионалов и привезенных ими людей. Милиция бдительно охраняет их митинг. С трибуны звучат" требования народа ": Защитим наш родной русский язык! Защитим наше правительство! Защитим нашего Президента! Остановим фашизм!"- отметил нардеп.
Он также добавил, что спикер Владимир Литвин отменил Согласительный совет. "Решил советоваться только с главами фракций, у себя в кабинете, без приглашения председателей комитетов. И без прессы", - резюмировал он.
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