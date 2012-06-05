Гриценко говорит, что под Радой - шабаш демократии

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Под Радой - шабаш демократии. В лучших традициях донецких вождей. Ни проехать, ни пройти. Улицу Грушевского перекрыто для митинга регионалов и привезенных ими людей. Милиция бдительно охраняет их митинг. С трибуны звучат" требования народа ": Защитим наш родной русский язык! Защитим наше правительство! Защитим нашего Президента! Остановим фашизм!"- отметил нардеп.

Он также добавил, что спикер Владимир Литвин отменил Согласительный совет. "Решил советоваться только с главами фракций, у себя в кабинете, без приглашения председателей комитетов. И без прессы", - резюмировал он.