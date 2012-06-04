Объединенная оппозиция: ГАИ блокирует дороги с беспрецедентным масштабом

Об этом говорится в переданных УНИАН заявлениях пресс-служб партий "Батькивщина" и "Фронт Змін".

Как сообщает пресс-служба "Батькивщина", Администрация Президента дала указание руководству правоохранительных органов любой ценой заблокировать автобусы, которыми добираются люди из областей для участия в завтрашней акции у Верховной Рады против принятия «языкового» закона «регионалов».

"С этой целью, - отмечается в документе, - на дорогах Украины выставлено беспрецедентное количество постов сотрудников Госавтоинспекции. Их дежурство продлится также ночью и до самого утра".

В партии сообщают, по имеющейся информации, сотрудники ГАИ получили приказ не пропустить в столицу ни одного автобуса из западных и центральных областей.

Партии также стало известно, что в восточных и южных регионах Украины власть начала нанимать людей для участия в проплаченном митинге возле парламента в защиту законопроекта «Об Основах государственной языковой политики».

«Таким образом, власть сознательно и целеустремленно, спекулируя на языковом вопросе, продолжает свои преступные попытки спровоцировать противостояние в украинском обществе», - убеждены в «Батькивщине».

В свою очередь, в пресс-службе партии "Фронт Змін" заявили, что перевозчикам из нескольких областей запрещают ехать в Киев на митинг Объединенной оппозиции, а депутатам местных советов угрожают уголовной ответственностью за «возможные провокации» в столице.

"Активистам и депутатам местных советов от политических сил Объединенной оппозиции препятствуют в выезде в Киев для участия в митинге против властного закона о языках. В частности, перевозчикам из нескольких областей сообщают о возможных проблемах с въездом в столицу", - отмечается в сообщении партии.

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «Об Основах государственной языковой политики».

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).

24 мая 2012 года рассмотрение законопроекта об основах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка между представителями фракции Партии регионов и депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.