Если ПР снимется с выборов, в бюллетене будет стоять штамп ”выбыл”

Выборы народных депутатов состоятся, даже, если в них будет принимать участие одна политическая сила. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, комментируя заявление ПР о возможности ее выхода из избирательного процесса. "Хотя мне бы этого очень не хотелось", - сказал он. Он также добавил, что на сегодня ЦИК не получила решения ни одной политической силы, принимающих участие в выборах о выходе из этого процесса. "Если это произойдет, то ЦИК будет вынуждена перепечатать избирательные бюллетени, если такое решение поступит больше, чем за 10 дней до дня выборов, или же поставить штамп "выбыл" напротив такой политической силы, если решение будет принято менее, чем за 10 дней до выборов", - сказал он.

РБК-Украина