Янукович поздравил итальянского президента
16:02, 02 июня 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Итальянской Республики Джорджио Наполитано по случаю национального праздника.
|Янукович пожелал Дж.Наполитано крепкого здоровья
Глава Украинского государства в своем поздравлении выразил уверенность, что «крепкие традиции дружбы и взаимного уважения, которые были всегда присущи украинско-итальянским отношениям, являются надежным фундаментом для дальнейшего развития плодотворного сотрудничества между нашими государствами во благо народов Украины и Италии».
В.Янукович пожелал Дж.Наполитано крепкого здоровья и успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному итальянскому народу - мира и процветания.
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