Янукович поздравил итальянского президента

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава Украинского государства в своем поздравлении выразил уверенность, что «крепкие традиции дружбы и взаимного уважения, которые были всегда присущи украинско-итальянским отношениям, являются надежным фундаментом для дальнейшего развития плодотворного сотрудничества между нашими государствами во благо народов Украины и Италии».

В.Янукович пожелал Дж.Наполитано крепкого здоровья и успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному итальянскому народу - мира и процветания.