Милиция взялась охранять Гостиный двор от концерта

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«1 июня 2012 года несколько граждан, которые выступают в защиту Гостиного двора, пытались провести на территории учреждения концерт, при этом не согласовав свои действия с арендатором помещения», - говорится в сообщении.

В связи с этим представитель застройщика на место происшествия вызвал правоохранителей.

«Сейчас сотрудники милиции Подольского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве на месте обеспечивают охрану общественного порядка и проводят профилактически-разъяснительную работу с активистами относительно соблюдения требований действующего законодательства и проведения запланированных мероприятий в установленный законом способ», - проинформировали в милиции.

В ГУ МВД напомнили, что помещение Гостиного двора находится в государственной собственности, однако на основании договора аренды передано в пользование одному из предприятий. С целью приведения этого помещения в надлежащее состояние было получено разрешение властных инстанций на проведение ремонтных работ.

Несколько дней после того в ГУМВД Украины в Киеве из КГГА поступило сообщение о проведении представителями одной из общественных организаций бессрочной акции в защиту от застройки Гостиного двора. К обеспечению охраны общественного порядка во время этих мероприятий привлечены наряды милиции Подольского райуправления.

ГУМВДотмечает,что регулированиегражданско-правовых отношенийвокруг «Гостиногодвора»относится исключительно к компетенцииорганов местной власти исудебных инстанций,а милицияКиевабудет четко выполнятьвозложенные на нее обязанностипо охране общественного порядкаисключительно в пределахсвоей компетенции ив рамкахзакона,не поддерживаяни одну изконфликтующих сторон.



"Еще разобращаемсяк участникамэтих событийс просьбой решатьвсе спорные вопросытолько в рамкахправового поля,не прибегатьк провокационными незаконным действиям,не допускать нарушенийтребований действующего законодательства",- отмечаетсяв сообщении.

Справка УНИАН. 26 мая Киевсовет принял решение о реконструкции здания Гостиного двора.

В связи с активными действиями застройщика сейчас Гостиный двор находится под постоянным наблюдением активистов, которые выступают против реконструкции здания и постоянно дежурят на его территории.

По словам защитников Гостиного двора, в ночь на 1 июня на них напали около 30 неизвестных.