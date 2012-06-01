Литвин официально признался, что пойдет в ВР по мажоритарке

Об этом В.Литвин сообщил на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос, как он оценивает шансы своей партии на прохождение в парламент следующего созыва и чем займется, если не пройдет в ВР.

“Я просто вынужден участвовать в выборах - по мажоритарке”, - написал В.Литвин. В то же время спикер отметил, что шансы партии, точнее потенциал кандидатов от Народной партии по мажоритарным округам оценивает высоко и с полным основанием. “Сейчас в депутатском корпусе Украины на всех уровнях – от сельского до областного – члены НП составляют более трети всех народных избранников”, - сказал он.

Говоря о возможном сотрудничестве с Партией регионов в мажоритарных округах, в частности о выдвижении одного более рейтингового кандидата, В.Литвин отметил, что это "сложная тема”.