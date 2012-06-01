Кличко проиграл суд Черновецкому

Печерский райсуд столицы вынес решение, которым удовлетворил иск мэра Киева Леонида Черновецкого к лидеру политической партии «УДАР» Виталию Кличко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "УДАРа ".

При этом в партии отметили, что тем самым суд фактически принял решение, что Л.Черновецкий за годы правления столицей не нанес городу никакого ущерба.

«Принятием такого решения в зале суда создали параллельную реальность, которая абсолютно не отражает того беспорядка, который происходил в столице на протяжении 2006-2010 годов при мэре Черновецком”, - подчеркнул представитель В.Кличко в суде Владимир Бондаренко.

По его словам, суд “закрыл глаза на то, что из коммунальной собственности были выведены десятки тысяч гектаров земли, десятки тысяч квадратных метров недвижимости. За бесценок отдали в приватизацию пакеты акций коммунальных монополистов. Суд закрыл глаза на десятки возбужденных уголовных дел по факту разграбления столицы”.

“Суд даже закрыл глаза на заявления официальных лиц, в том числе генерального прокурора и председателя КГГА Попова относительно масштабных злоупотреблений, которые были в городе Киеве. Фактически суд даже не рассматривал те доказательства, которые предоставляла сторона ответчика”, - сказал В.Бондаренко.

Представитель В.Кличко заявил, что судебный процесс был “максимально непрозрачным”.

“Судья несколько раз отказывала в допуске прессы на заседание. Суд не дал возможности заслушать ряд ключевых свидетелей по делу. С самого начала суд встал на сторону Черновецкого”, - считает В.Бондаренко.

Сторона В.Кличко намерена в ближайшее время подать апелляционную жалобу и считает нужным в случае, если в системе украинского судопроизводства не будет принято правовое решение, обращаться даже в Европейский суд.

Как сообщал УНИАН, мэр столицы в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации требовал от В.Кличко опровергнуть обнародованную в газете «Зеркало недели» информацию о том, что во времена пребывания Л.Черновецкого в должности мэра было украдено свыше 70 млрд грн.