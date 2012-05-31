Янукович назначил нового руководителя Внутренних войск
21:33, 31 мая 2012Политика
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Президент назначил Шуляка командующим Внутренними войсками МВД Украины.
|Янукович подписал указ
Соответствующий документ обнародован официальным Интернет-представительством Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, 30 марта с.г. Президент Украины назначил С.Шуляка первым заместителем начальника Главного управления - командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины, освободив его от должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины.
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