Кучма не придет в суд, который может возобновить дело против него

Бывший Президент Украины Леонид Кучма завтра не будет присутствовать на заседании Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел.

Об этом УНИАН сообщили представители стороны защиты Л.Кучмы.

Суд 31 мая должен рассмотреть кассационную жалобу Генеральной прокуратуры на отмену судами ее постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.Кучмы по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, приведшем к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

По словам представителей стороны защиты Л.Кучмы, присутствие их подзащитного, согласно нормам процессуального законодательства, не является обязательным.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Л.Кучмы было возбуждено 21 марта 2011 года по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, приведших к убийству Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции от 1960 года).

13 декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Л.Кучмы и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры.

19 декабря Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Киева 20 января 2012 года оставил в силе решение Печерского райсуда о незаконности возбуждения Генпрокуратурой дела в отношении Л.Кучмы.