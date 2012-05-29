Могилев: государственный русский язык предусмотрен программой ПР

В частности тех, для которых государственный язык не является языком общения. Об этом заявил председатель Совета министров Крыма и лидер крымской организации Партии регионов Анатолий Могилев.

«Принятие закона в том виде, в котором он есть сейчас, позволит отдельным регионам Украины иметь несколько языков на уровне регионального. Это обеспечение прав и свобод граждан того или иного региона, где большая часть население говорит не на государственном языке. Это общеевропейская практика, поэтому принятие такого закона было бы правильным и справедливым действием», - заявил А.Могилев, которого цитирует пресс-служба крымской ПР.

Он подчеркнул также, что программой Партии регионов предусмотрено придание русскому языку статуса второго государственного в Украине, ПР не отказывается от своих заявлений и намерена добиваться внесения изменений в Конституцию, однако для этого в парламенте необходима поддержка конституционного большинства: 300 депутатов.

«Впереди выборы в Верховную Раду Украины, и мы должны понимать, что только при наличии большинства, а еще лучше конституционного большинства, состоящего из одной политической силы или близких союзников, возможно принимать законы, которые обеспечат права всех граждан, проживающих в том или ином регионе Украины», - сказал «регионал».

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Как сообщал УНИАН, 24 мая рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В парламенте произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от «БЮТ-Батьківщини» и НУ-НС, протестовавших против документа, разработанного «регионалами».