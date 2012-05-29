Болдырев наехал на Литвина

Результативность голосования в парламенте за законопроект «О принципах государственной языковой политики» будет зависеть от эффективности работы с коллегами по Верховной Раде Украины. Об этом заявил член фракции Партии Регионов Юрий Болдырев на круглом столе в газете «Известия в Украине».

По его словам, «мы должны были проголосовать и получить порядка 230 голосов «за» и закрыть этот вопрос. Ю.Болдырев сказал: «Ну в общем спикер есть спикером - мудрец из мудрецов - закрыл сессию, не дав нам проголосовать, и я бы сказал переложить его на плечи Президента, который должен был его подписывать». «Но Владимир Михайлович (спикер ВР Владимир Литвин. - УНИАН) как очень гибкий (это слово Ю.Болдырев повторил несколько раз. - УНИАН) политик принял такое решение», - подчеркнул депутат из фракции ПР.

При этом добавил, что после этого В.Литвин начал говорить, что закончился парламентаризм, что нужно срочно объявлять выборы. «Я думаю, что это такая человеческая реакция - сначала сделал, а потом подумал, что сделал и какие будут последствия», - сказал Ю.Болдырев. По его мнению, В.Литвин проявил «невероятную по всей видимости осторожность и не желая ставить под удар, видимо, депутатов из большинства».

При этом народный депутат Украины Андрей Павловский (фракция БЮТ- «Батьківщина») сказал, что В.Литвин «не желал ставить под удар свое будущее на мажоритарном округе», поскольку он планирует баллотироваться в Житомирской области, а это, по его словам, «украиноязычная область».

Отвечая на вопрос журналистов о том, что уже на следующей неделе может не быть необходимого количества голосов за данный законопроект, Ю.Болдырев сказал, что «можно за эту неделю опуститься на 216 (речь идет о количестве депутатов, которые есть в Партии регионов и в КПУ - УНИАН), а можно подняться на 250 - это все зависит от того, насколько эффективно работать со коллегами по парламенту».

Ю.Болдырев подчеркнул, что голосование должно состоятся, поскольку «перепрыгнуть Регламент невозможно - нужно определиться». «Просто так сделать вид, что не было законопроекта, не получится», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.

В результате драки с рассеченной головой был госпитализирован в больницу депутат от «БЮТ-Батьківщини» Николай Петрук, а народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил, что ему угрожали физической расправой.

Законопроект (инициаторы – В.Колесниченко и Сергей Кивалов), против которого выступила оппозиция, предусматривает, что единственным государственным языком остается украинский, и сужение сферы его использования запрещается. В то же время в законопроекте признается право граждан на языковое самоопределение и предусмотрен запрет на ограничение права использования региональных языков. К таким в Украине относятся 15 языков, в том числе русский, крымскотатарский и румынский.

Согласно законопроекту, статус регионального может быть предоставлен языку в том случае, если его используют не менее 10% граждан, проживающих на определенной территории. Использование региональных языков предполагает перевод предвыборной, судебной и нотариальной документации, а, по желанию граждан, и внесение данных о них на региональном языке в паспорт и другие официальные документы. На региональных языках выпускники школ смогут сдавать тесты, экзамены и проходить собеседования. Помимо этого, предлагается разрешить органам местного самоуправления вести на них делопроизводство и использовать их в переписке с органами государственной власти высшего уровня.