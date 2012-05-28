В УПЦ МП заявляют: митрополит Владимир не подписывал «языковое» обращение

Пресс-секретарь главы Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко заявляет, что митрополит Владимир не подписывал обращение Всеукраинского Совета Церквей к депутатам относительно "языкового" законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Коваленко сообщил во время общения с журналистами в рамках международной научно-практической конференции "Украинская православная церковь на границе тысячелетий", посвященной 20-летию предстоятельского служения митрополита Владимира.

"Документ, скорее всего, не подписывался, потому что в канцелярии такого документа нет", - сказал Г.Коваленко.

В то же время, по его словам, ситуация выясняется и сегодня на протяжении дня будет обнародован официальный комментарий на эту тему.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в результате внесения в повестку дня и рассмотрения Верховной Радой законопроекта "О принципах государственной языковой политики".

Соответствующее обращение было направлено председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину и народным депутатам Украины.