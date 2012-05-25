Ляшко требует лишить гражданства авторов закона о языках

Об этом онзаявил в эфиреШустерLive.



О.Ляшкоотметил,что на следующей неделезарегистрирует в Верховной Радесоответствующий проект закона.По его словам,это касаетсядепутатов Партии регионовВадимаКолесниченко,ЮрияБолдырева,ВалерияКоновалюка.



«Я,к сожалению,не участвовалв драке,нозарегистрирую наследующей неделе в ВерховнойРаде законопроекто лишении украинского гражданстваКолесниченко,Болдырева,Коновалюкаи другихантиукраинскихтак называемых народныхдепутатов»,- сказал он.