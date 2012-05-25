Ляшко требует лишить гражданства авторов закона о языках

23:52, 25 мая 2012
Политика
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Народный депутат Украины Олег Ляшко инициирует лишение украинского гражданства ряда депутатов, наиболее отстаивающих придание русскому языку статуса государственного.

Об этом онзаявил в эфиреШустерLive.

О.Ляшкоотметил,что на следующей неделезарегистрирует в Верховной Радесоответствующий проект закона.По его словам,это касаетсядепутатов Партии регионовВадимаКолесниченко,ЮрияБолдырева,ВалерияКоновалюка.

«Я,к сожалению,не участвовалв драке,нозарегистрирую наследующей неделе в ВерховнойРаде законопроекто лишении украинского гражданстваКолесниченко,Болдырева,Коновалюкаи другихантиукраинскихтак называемых народныхдепутатов»,- сказал он.

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