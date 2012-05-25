СМИ: Меркель приедет на Евро, чтобы давить на Януковича

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на главу польского правительства Дональда Туска, встречавшегося на этой неделе с А.Меркель на неформальном саммите лидеров Евросоюза.

«Первой Ангела Меркель мне сказала, что бойкот - это вообще было какое-то недоразумение и сама заинтересована в том, чтобы приехать на несколько матчей», - сказал премьер Польши, слова которого приводит TVN24.

Д.Туск отметил, что, по его данным, все европейские политики, кто интересуется футболом, планируют приехать на матчи Евро 2012 не только в Польше, но также и в Украине.

Польский премьер сказал, что против бойкота Евро-2012 выступает также заключенная экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко, из-за дела которой ряд европейских политиков в начале мая призывали игнорировать матчи турнира в Украине.

Как писала сегодня Rzeczpospolita, Меркель приедет в Украину, с целью давления на Виктора Януковича в деле Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, ряд европейских политиков, среди которых больше всего было представителей Германии, призывали к бойкоту матчей Евро-2012 в Украине после того, как Ю.Тимошенко заявила о ее избиении работниками тюремных служб и объявила голодовку.

Представители власти Польши, которая вместе с Украиной принимает Евро-2012, выступили категорически против бойкота, назвав даже подобные призывы «неадекватными».