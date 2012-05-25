СМИ: Тягнибок придумал схему, чтобы точно попасть в ВР

18:44, 25 мая 2012
Политика
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Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок решил баллотироваться по партийному списку, но готовит себе «дублера» на случай непопадания в парламент.

Олег Тягнибок

Об этом сообщает Украинская правда.

По данным издания, Тягнибок возглавит список ВО "Свобода" на выборах, однако хочет подстраховаться. Тягнибок собирается задействовать технологию выдвижения от Комитета сопротивления диктатуре своего дублера - по одному из проходных округов Галичины.

В случае, если "Свобода" не преодолеет 5-процентный барьер, дублер должен отказаться от полномочий депутата. После на довыборах в этом мажоритарном округе Олег Тягнибок должен попасть в парламент уже как мажоритарщик.

Своим дублером Тягнибок выбрал собственного младшего брата Андрея, депутата Львовского областного совета.

После избрания депутатом Верховной Рады ему достаточно будет не сложить полномочия в областном совете, чтобы инициировать процесс повторных выборов в парламент.

Местом для этого эксперимента Тягнибок-старший выбрал Железнодорожный район Львова, где без проблем победит.

"Но есть одна неприятность - этот округ ранее был обещан нынешнему депутату Андрею Парубию, который недавно порвал с "Нашей Украиной" и сблизился с партией Вячеслава Кириленко "За Украину". Но у него есть соглашение с "Фронтом змін" о совместном участии в выборах, по которому Парубий начал готовить почву для высадки в этом округе по квоте Яценюка. Теперь же ситуация рискует всех перессорить между собой", - говорится в статье.

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