СМИ: Тягнибок придумал схему, чтобы точно попасть в ВР

Об этом сообщает Украинская правда.

По данным издания, Тягнибок возглавит список ВО "Свобода" на выборах, однако хочет подстраховаться. Тягнибок собирается задействовать технологию выдвижения от Комитета сопротивления диктатуре своего дублера - по одному из проходных округов Галичины.

В случае, если "Свобода" не преодолеет 5-процентный барьер, дублер должен отказаться от полномочий депутата. После на довыборах в этом мажоритарном округе Олег Тягнибок должен попасть в парламент уже как мажоритарщик.

Своим дублером Тягнибок выбрал собственного младшего брата Андрея, депутата Львовского областного совета.

После избрания депутатом Верховной Рады ему достаточно будет не сложить полномочия в областном совете, чтобы инициировать процесс повторных выборов в парламент.

Местом для этого эксперимента Тягнибок-старший выбрал Железнодорожный район Львова, где без проблем победит.

"Но есть одна неприятность - этот округ ранее был обещан нынешнему депутату Андрею Парубию, который недавно порвал с "Нашей Украиной" и сблизился с партией Вячеслава Кириленко "За Украину". Но у него есть соглашение с "Фронтом змін" о совместном участии в выборах, по которому Парубий начал готовить почву для высадки в этом округе по квоте Яценюка. Теперь же ситуация рискует всех перессорить между собой", - говорится в статье.