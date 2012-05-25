Яценюк думает, что события в ВР «благословил» Янукович

Об этом заявил народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк сегодня во время пресс-конференции в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он отметил, что персональную ответственность за все происходящее в парламенте относительно языкового вопроса несет лично Президент.

«Такого института, как Верховная Рада Украины, не существует, а тем более, провластного большинства. Поэтому голосование за закон о введении второго государственного языка – это прямая инициатива и указание Президента Януковича», - убежден А.Яценюк.

«Считаю это государственной изменой и покушением на украинскую государственность. В соответствии со ст. 111 Конституции Украины – это основание для импичмента Президента», - заявил лидер «Фронту Змін».

А.Яценюк отметил, что Президент за последние два дня ни разу не выразил своей позиции относительно языкового закона: «Может ли в стенах украинского парламента рассматриваться закон, который прямо противоречит статье 10 Конституции Украины».

«Происходящее по отношению к языковому закону, - не что иное, как попытка отвлечь внимание украинцев от главных проблем, существующих сегодня в государстве: невероятная коррупция, безработица, низкие заработные платы и пенсии, уничтожено образование и медицина, уничтожена демократия, политические преследования, заключения Тимошенко и Луценко», - подчеркнул он.

По мнению А.Яценюка, попытка ввести второй государственный язык – это попытка Президента В.Януковича мобилизовать свой электорат в канун выборов 2012 года, «которые они однозначно проиграют».

«Президент Янукович должен четко ответить на вопрос – он Президент 20% украинцев, Президент Партии регионов или он Президент Украины», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».

Как отметил А.Яценюк, 24 мая оппозиция заблокировала парламент и не позволила принять провластный закон о языках. «Это закон против украинцев, независимо от того, разговаривают они на украинском или русском языке. Мы все украинцы, мы чтим и уважаем нашу Конституцию и наш язык», - добавил А.Яценюк.

«Попытка Президента расколоть Украину не удастся. Его попытка уничтожить украинскую государственность, культуру и историю, украинское настоящее и будущее – не пройдет. Мы не дадим возможности раскалывать и уничтожать украинское государство», - заверил он.

«Президент возглавил коррупцию, он уничтожает украинскую государственность, он забыл, зачем его избирали на должность Президента Украины. Мы как оппозиция ему напомним. За все, что сегодня происходит в Украине, ему надо будет отвечать», - заявил А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 24 мая рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».