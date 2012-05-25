Яценюк думает, что события в ВР «благословил» Янукович
Попытка ввести в Украине второй государственный язык является государственным преступлением, за которое Президенту Украины Виктору Януковичу должен быть объявлен импичмент.
Об этом заявил народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк сегодня во время пресс-конференции в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
Он отметил, что персональную ответственность за все происходящее в парламенте относительно языкового вопроса несет лично Президент.
«Такого института, как Верховная Рада Украины, не существует, а тем более, провластного большинства. Поэтому голосование за закон о введении второго государственного языка – это прямая инициатива и указание Президента Януковича», - убежден А.Яценюк.
«Считаю это государственной изменой и покушением на украинскую государственность. В соответствии со ст. 111 Конституции Украины – это основание для импичмента Президента», - заявил лидер «Фронту Змін».
А.Яценюк отметил, что Президент за последние два дня ни разу не выразил своей позиции относительно языкового закона: «Может ли в стенах украинского парламента рассматриваться закон, который прямо противоречит статье 10 Конституции Украины».
«Происходящее по отношению к языковому закону, - не что иное, как попытка отвлечь внимание украинцев от главных проблем, существующих сегодня в государстве: невероятная коррупция, безработица, низкие заработные платы и пенсии, уничтожено образование и медицина, уничтожена демократия, политические преследования, заключения Тимошенко и Луценко», - подчеркнул он.
По мнению А.Яценюка, попытка ввести второй государственный язык – это попытка Президента В.Януковича мобилизовать свой электорат в канун выборов 2012 года, «которые они однозначно проиграют».
«Президент Янукович должен четко ответить на вопрос – он Президент 20% украинцев, Президент Партии регионов или он Президент Украины», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».
Как отметил А.Яценюк, 24 мая оппозиция заблокировала парламент и не позволила принять провластный закон о языках. «Это закон против украинцев, независимо от того, разговаривают они на украинском или русском языке. Мы все украинцы, мы чтим и уважаем нашу Конституцию и наш язык», - добавил А.Яценюк.
«Попытка Президента расколоть Украину не удастся. Его попытка уничтожить украинскую государственность, культуру и историю, украинское настоящее и будущее – не пройдет. Мы не дадим возможности раскалывать и уничтожать украинское государство», - заверил он.
«Президент возглавил коррупцию, он уничтожает украинскую государственность, он забыл, зачем его избирали на должность Президента Украины. Мы как оппозиция ему напомним. За все, что сегодня происходит в Украине, ему надо будет отвечать», - заявил А.Яценюк.
Как сообщал УНИАН, 24 мая рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».