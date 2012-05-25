В Конгрессе готовят резолюцию о запрете въезда Януковича и Пшонки в США

Проект такой резолюции за авторством сенатора Джеймса Инхофа находится на рассмотрении комитета по иностранным делам Сената. Об этом сообщает Украинская правда.

В резолюции украинскую власть призывают "немедленно" освободить Тимошенко из-за решетки по медицинским показаниям, а администрацию президента Виктора Януковича осудить за "политически мотивированное заключение" экс-премьера.

При этом Государственному департаменту предлагается "запретить выдачу визы президенту Виктору Януковичу, генеральному прокурору Виктору Пшонке и другим чиновникам, которые имеют отношение к заключению Тимошенко".

Кроме того, автор резолюции предлагает "Государственному департаменту обязать посла США в Украине приостановить всю деятельность в посольстве до освобождения Тимошенко".

Также предлагается "призвать ОБСЕ не признавать запланированное на 2013 год председательство Украины в организации до момента освобождения Тимошенко".

В дополнение проектом резолюции выдвигается предложение НАТО приостановить действие всех соглашений о сотрудничестве с Украиной и предоставить Киеву неопределенный испытательный срок в связи с особым партнерством с организацией до момента освобождения Тимошенко.