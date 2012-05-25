В «Парке Киевская Русь» пройдет празднование Дня Киева

26-27 мая в Центре культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» пройдет празднование Дня Киева. В программе: театрализованные действа, чемпионат Украины по историческому фехтованию «Зов героев», в котором примут участие больше 200 лучших бойцов Украины, театрализованно-хореографическая постановка «Киев изначальный» и многое другое. На территории Парка будут работать средневековый тир, конюшня и костюмерная.

26-27 мая "Парк Киевская Русь" работает с 10.00, начало праздничной программы - в 13.30, начало вечернего шоу - в 20.30.

Доехать можно маршруткой от метро "Выдубичи", (стоянка возле супермаркета "Фуршет"), интервал движения - каждые 30 минут.

26 мая для журналистов будет организован пресс-тур в «Парк Київська Русь». Отъезд от метро «Выдубичи» в 15.30 Аккредитация на пресс-тур по тел. (067) 263-30-24, odzenenko@gradkiya.com Контактное лицо - Оксана Дзененко.

27 мая аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.