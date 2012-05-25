Дракой в ВР занялись прокуратура и милиция

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора города Киева.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Верховной Раде было сорвано рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики.

В сессионном зале ВР вечером произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона "регионалов".

Когда началась драка, председатель ВР Владимир Литвин закрыл пленарное заседание и покинул президиум парламента.