Дракой в ВР занялись прокуратура и милиция

11:21, 25 мая 2012
Политика
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Прокурор Киева поручил ГУ МВД Украины в г. Киеве провести проверку по факту событий, произошедших 24 мая в Верховной Раде Украины во время пленарного заседания.

Колесниченко

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора города Киева.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Верховной Раде было сорвано рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики.

В сессионном зале ВР вечером произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона "регионалов".

Когда началась драка, председатель ВР Владимир Литвин закрыл пленарное заседание и покинул президиум парламента.

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