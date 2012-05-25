Дракой в ВР занялись прокуратура и милиция
11:21, 25 мая 2012Политика
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Прокурор Киева поручил ГУ МВД Украины в г. Киеве провести проверку по факту событий, произошедших 24 мая в Верховной Раде Украины во время пленарного заседания.
Милиция получила поручение провести проверку
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора города Киева.
Как сообщал УНИАН, 24 мая в Верховной Раде было сорвано рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики.
В сессионном зале ВР вечером произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона "регионалов".
Когда началась драка, председатель ВР Владимир Литвин закрыл пленарное заседание и покинул президиум парламента.
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