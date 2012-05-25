Сегодня заседания Верховной Рады не будет

«Сегодня ничего не будет происходить, поскольку заблокирована Верховная Рада Украины, а бегать из угла в угол и выкрикивать то, что должен делать председатель Верховной Рады Украины, я считаю это неправильным, - сказал он.

В.Литвин сообщил, что во время заседания согласительного совета не было найдено ни одного компромисса для разблокирования работы и для урегулирования ситуации вокруг языкового вопроса.

«Ни одно из предложений не было воспринято. Каждая политическая сила и фракция выполняет свою установку, аргументируя свою позицию», - сказал спикер.

В.Литвин сообщил, что обсуждался ряд предложений, первое из которых – завершение рассмотрения законопроекта относительно основ государственной языковой политики, принятие решения о перенесении рассмотрения этого вопроса до завершения политических консультаций и работа парламента по повестке дня, определенной на сегодня.

Кроме того, обсуждался вопрос о голосовании за языковые законопроекты, и в случае принятия одного из них за основу - поручение профильному комитету доработать или вообще вернуть законопроекты на повторное первое чтение.

Последнее предложение, сообщил В.Литвин, - это вообще вернуть авторам законопроектов эти документы для доработки.

Однако ни одно предложение не было воспринято, заявил он.