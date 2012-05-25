Инициатор драки в ВР: Это было только мое решение

Дракой закончилось вчера рассмотрение в Верховной Раде закона "Об основах государственной языковой политики", разработанного депутатами Партии регионов и предоставляющего широкие возможности использования языков национальных меньшинств практически во всех сферах жизни. Представители оппозиции, считающие, что с принятием этого закона русский язык фактически станет вторым государственным, сделали все возможное, чтобы голосование по нему не прошло. Противостояние не обошлось без жертв.

Скандал произошел буквально за минуту до объявления спикером Владимиром Литвином начала голосования. В президиуме, который контролировали "регионалы", оказался Андрей Парубий (НУНС), попытавшийся вырвать у спикера микрофон. "Я аккуратно пробрался к спикеру и решил сорвать голосование. Это было только мое решение",— признался Коммерсанту Парубий.

Он сразу же был скручен депутатами ПР. После этого началась драка. Первой жертвой стал депутат Николай Петрук ("БЮТ-Батькивщина"), которому проломили голову, как утверждает депутат Ирина Геращенко (НУНС), кастетом. Позже ему была вызвана карета скорой помощи. Не смог уйти невредимым и Вадим Колесниченко — оппозиционерам удалось оттеснить его к правительственной ложе, где его начали бить и рвать одежду. Спас "регионала" глава фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин, прикрыв его собой.

В давке спикеру удалось лишь прокричать, что вечернее заседание объявляется закрытым — голосования не произошло. "Мы продолжим рассмотрение (законопроекта о языковой политике) тогда, когда Верховная рада продолжит работу",— заявил вчера вечером глава фракции ПР Александр Ефремов.