Оппозиция пока игнорирует "народное голосование"

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель центрального координационного комитета Всеукраинского профсоюза "Народная солидарность" Алексей Кляшторный.

"Пока еще диалог, которого мы хотели с политическими силами, называющими себя оппозиционными, не начался. В этих условиях мы вынуждены действовать явочным порядком. Мы готовы помочь местным общинам, которые инициируют такой процесс, в любом из регионов Украины. Скажем, во Львовской области, где уже объявлено около 50 претендентов от организаций КСД на 12 имеющихся округов. И в центральной области - Черкасской", - сказал А.Кляшторный.

В свою очередь, адвокат, правозащитник, член совета ОО "Украинское дело" Сергей Недилько отметил, что предварительное народное голосование планируется провести до начала избирательной кампании.

"Максимальная стоит задача - согласовать потенциально достойных и сильных кандидатов до того момента, когда будет поздно и они будут зарегистрированы как кандидаты. Учитывая то, что не всегда есть понимание между политическими партиями, мы надеемся, что общественность сможет повлиять на процесс согласования этих кандидатов путем проведения открытых праймериз", - сказал эксперт.

"Тот кандидат, который наберет больше всего голосов, и должен быть выдвинут в кандидаты. Если обойти этот способ, то невозможно будет избежать обвинений в кулуарности и факторе денег. Соцопросы тоже не подходят, ведь значительный уровень погрешности не позволяет установить точный результат", - считает руководитель программы практической политики Института политического образования, член Национального комитета гражданской кампании "Молодіжна варта" Александр Солонтай.

Представители общественных организаций подчеркнули, что направляли свое обращение руководителям политических партий с этой инициативой, однако ни одна из политических сил на него не отреагировала.