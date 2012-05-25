Ухудшение отношений с ЕС происходит стремительно

Такое мнение директор программ по Восточному партнерству и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес выразил в беседе с корреспондентом УНИАН.

«Действительно, мы наблюдаем дальнейшее ужесточение риторической и дипломатической позиции ЕС в адрес Украины, поэтому нынешняя резолюция Европарламента - она укладывается в общий контекст возникающей позиции. На самом деле важно то, что Европарламент больше не опережает позицию различных органов исполнительной власти, а находится с ней в полном соответствии. Это - определенная новость», - сказал эксперт.

А.Мошес отметил, что нынешняя резолюция свидетельствует о том, какой взгляд формируется в Европе на процессы, происходящие в Украине, и на характер украинской власти.

«Европейские органы, сообщество европейских политиков больше не имеют причин, чтобы сглаживать достаточно острое драматическое восприятие того, что происходит в Украине. То есть, маски сброшены окончательно. То, что происходит в Украине, является неприемлемым для европейцев разных точек зрения, и они об этом откровенно говорят», - сказал А.Мошес.

На вопрос о том, возможно ли дальнейшее ухудшение отношений между ЕС и Украиной, эксперт ответил, что ухудшение «происходит на глазах».

При этом он обратил внимание на то, что в постсоветских странах очень часто ухудшение отношений воспринимают через призму санкций, в то время как в Европе ухудшение отношений воспринимается сквозь призму недополученной прибыли.

«И с точки зрения европейской, уже произошло достаточно того, из-за чего Украина теряет достаточно много», - отметил А.Мошес, приведя в виде примера неподписание Соглашения об ассоциации и приостановку ряда программ финансовой помощи ЕС Украине.

«Говорить о том, что возможны какие-то санкции, я бы пока не стал. Но от того момента, когда в отношении украинских властей будет употреблено слово «режим» до того дня, когда санкции могут стать реальностью, не потребуется так много времени. Сегодня мы еще не там, мы находимся на стадии предупреждения и недополученной прибыли», - подчеркнул эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой призвал власти немедленно и безусловно освободить всех осужденных на политически мотивированных основаниях, предоставить право лидерам оппозиции принять участие в выборах, призвал обеспечить бывшим членам правительства, осужденным на политически мотивированных основаниях, право на адекватную медицинскую помощь, доступ к адвокатам и родным.

Кроме того, депутаты осудили применение силы к бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко в тюрьме и призвали власти Украины провести честные и свободные парламентские выборы в октябре этого года.