В Донецке за взятки повесили "чиновника"

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 15 человек, членов «Демократического альянса».

Участники пикета установили деревянный эшафот, на котором повесили чучело «чиновника-коррупционера от Партии регионов». По словам организаторов митинга, «этот чиновник наказан повешением за воровство бюджетных денег и откаты во время тендерных закупок». Таким образом они решили сказать чиновникам: «Хватит красть».

Митингующие также принесли к горсовету плакаты с рейтингами самых коррупционных, по их словам, отделов горсовета и фирм, чаще других выигрывавших тендеры.

Митингующие передали мэру Донецка «паёк» с продуктами, которые закупались властями для школьных столовых по ценам, значительно превышающим рыночные.

В свою очередь начальник управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим Ровинский передал митингующим копию закона о местном самоуправлении, закона о госзакупках и бутылку освященной воды. «Сегодня большой праздник – Вознесение господне. Ваш перфоменс привлечет к вам внимание, но вам стоит воспользоваться освященной водой, потому что то, что вы сделали, не вяжется с православными традициями», - сказал М.Ровинский.