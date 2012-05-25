Хара: Янукович - не Путин, а мы - не Таджикистан

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос: "Если допустить, что Янукович погружен в фантастический мир, который ему создает свита, то чем, по вашему мнению, это закончится?".

"Я думаю, для него ничем хорошим не закончится. Негатива очень много, в том числе по этому «Межигорью», в том числе, и по этой Юле. И у Януковича оппоненты уже не только внутри страны, но и за рубежом", - сказал В.Хара.

При этом он не исключает, что Европа может начать активные действия против В.Януковича, начиная с ареста счетов и так далее. "Причем, мне кажется, что они сегодня не столько за Юлю, сколько против него. Это очень плохо", - подчеркнул В.Хара.

Он добавил: "И это плохо кончится, потому что Украина - не Россия. И вести себя так, как может себе позволить Владимир Путин, нашему Президенту нельзя. Зреет недовольство, и, конечно, это может дойти до определенной температуры кипения. А мы не Таджикистан - не выйдешь, не начнешь стрелять. То есть механизмы решения должны быть мягкими, а это будет очень сложно сделать".