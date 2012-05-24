Тюремщики Тимошенко сочувствуют, но на похороны свекра не отпустят

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы, об этом сказал помощник председателя ГПтСУ Игорь Андрушко.

Как сказано в сообщении, в соответствии со статьей 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и приказом Министерства юстиции Украины от 22 ноября 2011 года № 3361/5 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления осужденным кратковременных выездов за пределы учреждений исполнения наказаний», осужденным могут быть разрешены кратковременные выезды на территории Украины только в связи с исключительными личными обстоятельствами, а именно - стихийным бедствием, которое причинило значительный материальный вред осужденному или его семьи, а также в связи со смертью или тяжелой болезнью (угрожающей жизни больного) близкого родственника.

«К близким родственникам, в соответствии со ст. 111 кодекса, в данном случае относятся только супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные брат и сестры, дед, бабушка, внуки. Мы выражаем соболезнования Ю.Тимошенко в связи со смертью ее свекра, однако предоставление ей права кратковременного выезда будет противоречить законодательству», - сказал И.Андрушко.

ГПтС дополнительно сообщает, что в ответ на письменное обращение Ю.Тимошенко с просьбой о кратковременном выезде за пределы учреждения и ЦКБ «Укрзалізниці» ей будет предоставлен мотивированный письменный ответ со ссылкой на нормы действующего законодательства.