Насильников Оксаны Макар в суде охраняют 11 милиционеров

Сегодня в Николаеве судят троих подозреваемых в убийстве Оксаны Макар. Как сообщает "Сегодня",в зале суда находятся двое обвиняемых – Артем Погосян и Евгений Краснощок. Третий - Максим Присяжнюк попросил рассматривать дело без него.

Погосяна и Краснощока охраняют 11 милиционеров.

В зале суда находятся мама погибшей девушки Татьяна Суровицкая, бабушка и двоюродный брат. Они держат портрет Оксаны со словами "Помним, любим, скорбим".

Как сообщал УНИАН, в Николаеве трое парней изнасиловали и пытались сжечь заживо 19-летнюю Оксану Макар. За ее жизнь в Донецке боролись лучшие специалисты, но спасти ее жизнь не удалось .