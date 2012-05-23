Литвин: В Государстве Украина должен быть один государственный язык - украинский

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя парламента В.Литвина.

Как отмечается в документе, «в связи с политической истерикой вокруг предусмотренного к рассмотрению Верховной Радой Украины «языкового вопроса» считаю необходимым заявить такое. Свою позицию по этому поводу Председатель Верховной Рады Украины выражал многократно и публично. Она заключается в том, что в Государстве Украина должен быть единственный государственный язык – украинский».

При этом В.Литвин добавил, что «для удовлетворения своих национально-культурных повседневных потребностей люди имеют право пользоваться родным языком».

Он напомнил, что «законопроект «О принципах государственной языковой политики» был включен в повестку дня при утверждении Плана работы десятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва в феврале с.г.»

«За повестку дня сессии, которая предусматривает рассмотрение «языкового вопроса», проголосовали 309 народных депутатов, в том числе, 178 - из фракции Партии регионов, 59 - из фракции «БЮТ-«Батьківщина», 19 - из фракции «Наша Украина - Народна Самооборона», 21 - из группы «Реформы ради будущего», 20 - из фракции «Народной партии» и 12 внепартийных парламентариев», - подчеркнул В.Литвин в своем заявлении.

Он подчеркнул, что «публично неоднократно, в том числе, на заседании Согласительного совета», предлагал народным депутатам «не педалировать темы, которые являются чувствительными и несут угрозу раскола и противостояния в обществе».

«Для утверждения цивилизованной языковой политики я делаю больше, чем могу, и меньше, чем вижу, что нужно сделать, учитывая объективные обстоятельства», – сообщил В.Литвин и добавил: «В соответствии с Конституцией Украины и законом о Регламенте, председатель Верховной Рады Украины не наделен правом единолично формировать или менять расписание пленарных заседаний. Поэтому при нынешней ситуации единственное, что я могу предложить - рассматривать все законопроекты на языковую тематику для более полного понимания важности этой проблемы и ответственности каждого народного депутата за решение, которое он будет принимать».

Он высказал убеждение, что «попытки раздувать противостояние в «языковом вопросе», определить врагов, как ни странно, направлены не в защиту украинского языка, а на радикализацию ситуации в стране».

Потому председатель ВР советует «организаторам таких циничных акций и провокаций вроде рассылки «писем счастья о языке», посещения моей «малой Родины», не перенапрягаться, а направлять свои усилия и энергию на практическое решение этой проблемы в конструктивном русле».