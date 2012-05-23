Главный антикоррупционер СБУ носит часы за более чем 30 тыс. дол.
19:31, 23 мая 2012Политика
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Первый заместитель Главы СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владимир Рокитский носит часы стоимостью свыше 30 тысяч долларов.
Рокитский носит часы, на который ему нужно экономить целый год
Об этом пишет фотокорреспондент "Коммерсант-Украина" Влад Содель в своем Facebook.
Он сфотографировал на руке Рокитского часы Breguet Classique Complications модель "Réveil du Tsar Alarm" из белого золота ценой от $ 32 000 до $ 38 000.
Согласно биографии Рокитский никогда не занимался бизнесом. А в декларации за прошлый год указал сумму дохода в 231,3 тысячи гривен, пишет Украинская правда.
Владимир Рокитский попадал сегодня в информационное пространство страны, рассказывая о том, что СБУ сожгла в Киеве тонну кокаина.
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