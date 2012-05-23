Главный антикоррупционер СБУ носит часы за более чем 30 тыс. дол.

Об этом пишет фотокорреспондент "Коммерсант-Украина" Влад Содель в своем Facebook.

Он сфотографировал на руке Рокитского часы Breguet Classique Complications модель "Réveil du Tsar Alarm" из белого золота ценой от $ 32 000 до $ 38 000.

Согласно биографии Рокитский никогда не занимался бизнесом. А в декларации за прошлый год указал сумму дохода в 231,3 тысячи гривен, пишет Украинская правда.

Владимир Рокитский попадал сегодня в информационное пространство страны, рассказывая о том, что СБУ сожгла в Киеве тонну кокаина.