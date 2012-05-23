UNICEF хочет создать при КГГА совет по вопросам защиты прав детей

Как сообщает пресс-служба КГГА, о принципиальном и конструктивном сотрудничестве договорились во время встречи глава КГГА Александр Попов и представитель детского фонда ООН «UNICEF» Юкие Мокуо.

«Важность защиты прав детей трудно переоценить. Киевская власть сделает все возможное для того, чтобы маленькие киевляне чувствовали себя защищенными и имели все необходимое для гармоничного развития. Мы полностью открыты к сотрудничеству с «UNICEF», - отметил во время встречи Александр Попов.

Инициативы фонда предусматривают более активное участие детей и молодежи в общественно-политической жизни столицы. В частности «UNICEF» предлагает создать при КГГА совещательный совет по вопросам защиты прав и интересов детей, членами которой могли бы стать киевские школьники и студенты.

«Наши инициативы направлены на то, чтобы каждый ребенок имел возможность не только свободно высказаться, но и быть услышанным. Мы не первый год плодотворно сотрудничаем с Главным управлением семьи, молодежи и спорта и со службой по делам детей КГГА и очень высоко оцениваем те программы и инициативы по защите детей, которые реализует Киев. Рассчитываем, что это сотрудничество со временем будет лишь углубляться», - подчеркнула Юкие Мокуо.

Представительница «UNICEF» рассказала, что уже 3 года живет в Киеве, поэтому радуется тем позитивным изменениям в городе, которые имела возможность наблюдать с приходом в КГГА Александра Попова. В частности, высокую оценку получила городская целевая программа «Киев без сирот», которую разработала власть. Напомним, проект решения о введении этой программы будет вынесен на одну из следующих сессий Киевсовета.