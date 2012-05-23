Верховная Рада лишила Тимошенко возможности лечиться за границей

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня проекта закона ”О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины” относительно освобождения от наказания по болезни проголосовал всего 131 народный депутат из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект, внесенный внефракционным народным депутатом Тарасом Чорноволом, предусматривал, что лицо, которое после совершения преступления или вынесения приговора заболело тяжелой болезнью, которая препятствует отбыванию наказания, может быть освобождено от наказания или от дальнейшего его отбывания.

При решении этого вопроса суд учитывает тяжесть совершенного преступления, характер заболевания, личность осужденного и другие обстоятельства дела.

Также судом может решаться вопрос о направлении такого лица на лечение в медицинское заведение, которое находится на территории Украины или за ее пределами, в случае угрозы его жизни и здоровью в результате болезни до начала судебного рассмотрения дела об освобождении от наказания по болезни, о чем судом выносится соответствующее решение.

При наличии оснований, предусмотренных статьей 84 Уголовного кодекса Украины, судья районного (городского) суда по месту отбывания наказания рассматривает представление учреждения, которое ведает отбыванием наказаний, и вывод врачебной комиссии и освобождает осужденного от наказания или дальнейшего его отбывания.

При освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденного, который заболел тяжелой душевной болезнью, судья вправе принять принудительные меру медицинского характера в соответствии со статьями 92-95 Уголовного кодекса Украины.

При освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденного, заболевшего другой тяжелой болезнью, судья вправе вынести решение о направлении такого лица в медицинское заведение, которое находится на территории Украины или за ее пределами, в случае угрозы его жизни и здоровью в результате болезни до начала судебного рассмотрения дела об освобождении от наказания по болезни.

Если психической или другой тяжелой болезнью заболел приговоренный к исправительным или общественным работам или штрафу, судья во всех случаях выносит постановление об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.

На постановление суда по вопросам, определенным в этой статье, в течение семи суток со дня его оглашения прокурором, осужденный имеет право подать апелляции в апелляционный суд.

Как отметил народный депутат из фракции Партии регионов Ярослав Сухый, этот законопроект является издевательством над здравым смыслом. Он заметил, что лечение заключенных осуществляется за государственные средства. При этом, подчеркнул он, у государства нет средств, чтобы лечить за границей больных детей, и будет несправедливо, если средства будут выделяться на лечение осужденных. «Кто должен лечиться за средства государства за границей? Те воры и жулики, которые причастны к разворовыванию средств?», - сказал он.