У Совета Европы заканчивается терпение в отношении Украины

В интервью «Тижню» М.Пурбе-Лундин отметила, что Президент Украины Виктор Янукович «на встрече с нами говорил о том, что он понимает: ситуация вокруг Юлии Тимошенко тучей висит над всем, что делает Украина. В.Янукович должен принять политическое решение относительно Ю.Тимошенко, Юрия Луценко и других. Он должен понимать, что мир внимательно наблюдает за Украиной».

При этом она опровергла заявления отдельных представителей Партии регионов о том, что внимание, которое Европа уделяет Украине и делу Ю.Тимошенко, вызвано исключительно собственными интересами европейцев и попыткам разыграть украинскую карту во внутриевропейской политической борьбе. В частности, М.Пурбе-Лундин сказала: «Нет, я так не считаю. Очень много людей, которые возлагают на Украину большие надежды, хотели бы видеть ее демократической страной с верховенством права и уважением к правам человека. Сейчас они разочарованы тем, что происходит в вашем государстве. Они понимают, что то, что произошло с Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и другими бывшими высокопоставленными лицами, могло произойти с кем-либо другим. Тем более Европа реагирует на то, что происходит в Украине, уже на протяжении длительного времени. Я думаю, ваш Президент В.Янукович понимает, что он не может дальше действовать в таком стиле, потому что проблема все дальше усугубляется, и нужно искать выход».

Содокладчик Мониторингового комитета также не согласилась с тем, что Европа заняла субъективную позицию, полностью став на сторону украинской оппозиции. По ее словам, «мы прислушиваемся ко всем. Став членом Совета Европы, Украина приняла на себя целый ряд обязательств, в частности в области соблюдения прав человека, справедливого правосудия и пр. И эти обещания до сих пор не выполнены. И когда Европа видит, что суды являются нечестными, не обеспечено равенство адвокатов и прокуроров в судах и пр., она понимает, что правосудие не является независимым. Поверьте, европейские лидеры в разных странах очень хорошо осведомлены о реальном состоянии дел. У них есть посольства в Украине, которые предоставляют объективную информацию. Мы слушаем позицию одной стороны, позицию другой, а правда, возможно, есть где-то посередине».

По мнению М.Пурбе-Лундин, «украинцы наиболее заинтересованы в том, чтобы иметь независимое и справедливое правосудие и жить по демократическим стандартам, принятым в Совете Европе. Зачем вам было становиться членами Совета Европы, если вы в этом не заинтересованы?.. Мы «не толкаем» Украину куда-то, как вы говорите, ведь мы считаем, что украинская власть наиболее заинтересована в том, чтобы изменить ситуацию к лучшему. В конечном итоге, это нужно не Совету Европы, это нужно вам самим».

В то же время, на вопрос: «Вы говорили, что украинская власть и украинский Президент выражают готовность к компромиссу. Вы не разделяете мнение посла ЕС в Украине Жозе Тейшейры относительно того, что украинская власть говорит одно, а делает совсем другое?», содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ отметила: «У Совета Европы заканчивается терпение в отношении Украины. Мы устали от разговоров, мы ожидаем уже каких-то реальных действий. Конечно, мы хотим помочь вам, но я повторю: это нужно, в первую очередь, вам самим».