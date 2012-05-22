Попов, Черновецкий и Герега встретились с европейской делегацией

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. На встрече присутствовали члены мониторингового комитета Конгресса Фабио Пеллегрини и Паскаль Манджин, член группы независимых экспертов комитета Конгресса Совета Европы по вопросам Европейской хартии местного самоуправления Бернд Земмелрогген и сосекретарь Мониторингового комитета Седеф Канкочак, а также Киевский городской председатель Леонид Черновецкий, заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега и глава КГГА Александр Попов.

Делегаты Конгресса интересовались влиянием мирового экономического кризиса на развитие местного самоуправления в столице, системой взаимоотношений городской и центральной власти, степенью привлечения граждан к управлению городом.

Открывая встречу, городской председатель Леонид Черновецкий выразил уважение представителям миссии, и заявил о готовности способствовать в достижении ее задач.

«Прежде всего позвольте поприветствовать вас в украинской столице. Хочу отметить, что мы очень высоко оцениваем цель вашей миссии и искренне желаем вам достичь всех задач этого визита», – сказал Леонид Черновецкий.

Заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега отметила, что этот визит является чрезвычайно важным для города.

«Именно сейчас городская власть вместе с обществом города последовательно разрабатывает и реализует ряд системных мер, направленных на совершенствование местного самоуправления в Киеве. Мы утвердили городскую комплексную программу «содействия местному самоуправлению и развитию гражданского общества в г. Киеве». Инициирован городской конкурс проектов программ развития местного самоуправления и основан Совет национальностей при Киевском городском совете. Широко внедряется практика общественных обсуждений. Нам будет интересно услышать мнение европейских коллег об этих инициативах и выслушать их рекомендации относительно развития местного самоуправления в г. Киеве».

В свою очередь, презентуя делегации структуру городской власти столицы, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов подчеркнул, что стабильная работа города и улучшение его экономических показателей – результат плодотворного сотрудничества Киевсовета и исполнительного органа – КГГА.

«Киевская городская государственная администрация как исполнительный орган Киеврады реализует государственную политику и выполняет программы и решения, принятые депутатами городского совета. Взаимоотношения между советом и КГГА – стабильные, лишенные конфликтов, что дает возможность принимать эффективные решения, направленные на реализацию интересов территориальной общины города. Наша главная задача – обеспечить устойчивое экономическое развитие столицы и расширить программы, связанные с социальной защитой киевлян», – отметил Александр Попов.

Следующий визит делегации запланирован на начало 2013 года. По результатам этих встреч Конгресс предоставит рекомендации относительно осуществления местного самоуправления в Киеве и выводы о состоянии местного самоуправления в городе в соответствии с положениями Европейской хартии местного самоуправления.