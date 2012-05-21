В пятницу в Раду придут сразу три министра
13:29, 21 мая 2012Политика
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Народные депутаты Украины в пятницу, 25 мая, во время Часа вопросов к правительству будут иметь возможность задать свои вопросы сразу трем министрам.
|В ВР не сошлись на одной кандидатуре
В частности, на вопросы депутатов будут отвечать министр иностранных дел Константин Грищенко, министр образования и науки Дмитрий Табачник и вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников.
В.Литвин объяснил это тем, что депутаты не сошлись на одной кандидатуре и поэтому будут задавать вопрос всем трем. При этом спикер добавил, что он выяснит, кто из министров будет в это время в командировке.
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