В пятницу в Раду придут сразу три министра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

В частности, на вопросы депутатов будут отвечать министр иностранных дел Константин Грищенко, министр образования и науки Дмитрий Табачник и вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников.

В.Литвин объяснил это тем, что депутаты не сошлись на одной кандидатуре и поэтому будут задавать вопрос всем трем. При этом спикер добавил, что он выяснит, кто из министров будет в это время в командировке.