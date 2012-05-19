В Одессе откроется девятнадцатое генконсульство - чешское

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на встрече с журналистами Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Украине Иван Почух, который прибыл в Одессу для участия в туристическом фестивале в рамках Дней Европы в Украине.

Чешский дипломат провел встречи с председателем Одесского областного совета Николаем Пундиком и первым вице-мэром Одессы Николая Ильченко, на которых обсуждались перспективы развития культурных и экономических отношений между двумя странами, в том числе Одесского региона и Чехии.

По мнению И.Почуха, открытие генерального консульства Чехии в Одессе будет способствовать укреплению плодотворного сотрудничества между странами.

Глава Представительства Министерства иностранных дел Украины в Одессе Константин Ржепишевский отметил, что сейчас в городе функционируют 18 генконсулств иностранных государств, чешское генкосульство будет девятнадцатым.

Он добавил, что на Гагаринском плато сегодня открывается дипломатический клуб, который станет местом встреч для сотрудников генконсульств. При клубе будет функционировать гостиница, где смогут проживать иностранные дипломаты, аккредитованные в Украине.