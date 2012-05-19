В больницу к Тимошенко заехала машина с дипломатическими номерами

Как передает корреспондент УНИАН, в 08.44 на территорию медицинского заведения заехал автомобиль с дипломатическими номерами.

Как известно, Я.Протасевич планирует обсудить с Ю.Тимошенко ход ее лечения и политическую ситуацию в Украине.

Планируется, что после посещения экс-премьера в больнице Я.Протасевич проведет брифинг.