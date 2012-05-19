Азаров про Россию, выборы и видеоконтроль

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Весь вопрос упирается в деньги. Это очень большие расходы, и если бы у нас были лишние деньги, мы бы, безусловно, пошли на установку этих веб-камер", - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что действующий закон о выборах в Верховную Раду дает большие возможности общественности, политическим партиям контролировать ход проведения выборов.

"Надо только заниматься этим. Я думаю при том интересе, который сейчас существует к этим выборам, вопрос контроля будет обеспечен - приедет большое количество иностранных наблюдателей. Российский опыт использования этих веб-камер показал, что это не исключило обвинений в адрес российской власти и не является панацеей", - подчеркнул Н.Азаров.