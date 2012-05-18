Хорошковского в ВР спросили о «вышках Бойко»

Кабинет министров Украины не имеет информации относительно каких-либо нарушений при закупке компанией «Черноморнефтегаз» буровых установок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Часа вопросов к правительству заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский, отвечая на вопрос депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина" Остапа Семерака.

В.Хорошковский заявил, что правительство не имеет права давать оценку этому вопросу.

«Что касается этих установок, то вы знаете, что запросы были подготовлены, в том числе народными депутатами в правоохранительные органы Украины, которые этот вопрос изучали, и на сегодняшний день мы не имеем ответа, что там есть состав преступления», - сказал он.

По словам В.Хорошковского, если существует необходимость еще раз провести проверку, то депутаты должны подготовить соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года издание «Зеркало недели. Украина» опубликовало статью, в которой речь шла о тендере компании «Черноморнефтегаз», на котором она приобрела за 400 млн. дол буровую установку. Газета писала, что на мировом рынке такая же установка стоит 250 млн. дол. По данным издания, участниками тендера стали две взаимосвязанные зарубежные фирмы.

Позже официальные лица НАК «Нафтогаз Украины» утверждали, что остальная сумма (разница в цене в 150 млн. дол.) будет направлена на дополнительные товары и услуги.

Министр топлива и угольной промышленности Юрий Бойко назвал эту публикацию заказной.

Вчера, 17 мая, депутаты О.Семерак и Сергей Власенко заявили, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с просьбой расследовать коррупционные действия и отмывание денег украинскими высокопоставленными должностными лицами.

По словам С.Власенко, проверка, которую провели народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина", выявила, что в результате сделки по закупке «Черноморнефтегазом» буровых установок из государственного бюджета было украдено как минимум 3,2 млрд грн.

В свою очередь, О.Семерак отметил, что депутатам удалось, хотя и с определенными трудностями, но вполне законно, получить всю тендерную документацию компании «Черноморнефтегаз» и оффшорной компании по закупке буровых установок.

Народные депутаты также сообщили, что в сделке задействованы оффшорные компании, которые зарегистрированы в Латвийской Республике и Великобритании.